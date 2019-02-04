Trabzonspor, kupada Ümraniyespor'u konuk ediyor Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bordo-mavililer, rövanş maçı için avantajlı bir sonuç almaya çalışacak. Trabzonspor'da Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Filip Novak ve Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor. Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın henüz hazır seviyeye gelmediği belirtildi. Karadeniz ekibinin karşılaşmaya Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Amiri, Ekuban ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

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