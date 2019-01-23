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Trabzonspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Balıkesirspor ile karşılaşan Trabzonspor, kupada çeyrek finale yükseldi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 22:25
Trabzonspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Balıkesirspor ile Trabzonspor karşılaştı.

Eşleşmenin ilk maçında rakibini 2-1'lik skorla deviren bordo mavililer, rövanş maçını da 3-1'lik skorla devirerek çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Novak, 59 ve 87. dakikada Abdülkadir Parmak kaydederken, Balıkesirspor'un tek golü ise 34. dakikada Beleck'ten geldi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 22:25
  1. Balıkesir
  2. Trabzonspor

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