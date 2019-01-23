Trabzonspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Balıkesirspor ile karşılaşan Trabzonspor, kupada çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Balıkesirspor ile Trabzonspor karşılaştı. Eşleşmenin ilk maçında rakibini 2-1'lik skorla deviren bordo mavililer, rövanş maçını da 3-1'lik skorla devirerek çeyrek finale yükseldi. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Novak, 59 ve 87. dakikada Abdülkadir Parmak kaydederken, Balıkesirspor'un tek golü ise 34. dakikada Beleck'ten geldi.

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