Trabzonspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Balıkesirspor ile karşılaşan Trabzonspor, kupada çeyrek finale yükseldi.23 Ocak 2019 Çarşamba 22:25
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Balıkesirspor ile Trabzonspor karşılaştı.
Eşleşmenin ilk maçında rakibini 2-1'lik skorla deviren bordo mavililer, rövanş maçını da 3-1'lik skorla devirerek çeyrek finale yükseldi.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Novak, 59 ve 87. dakikada Abdülkadir Parmak kaydederken, Balıkesirspor'un tek golü ise 34. dakikada Beleck'ten geldi.
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