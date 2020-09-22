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Spor Trabzonspor Kulübü, golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un transferi için Almanya'nın Leipzig Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Spor

Trabzonspor Kulübü, golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un transferi için Almanya'nın Leipzig Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:49:38 -
Trabzonspor Kulübü, golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un transferi için Almanya'nın Leipzig Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
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