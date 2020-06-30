Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ne kadar ceza aldı?

TFF, önceki hafta oynanan Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların üzerine kararını verdi. PFDK tarafından alınan karara göre, olaylı Alanyaspor maçı nedeniyle Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Ayrıca Aytemiz Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu'na da 7 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı.

TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

... Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU hakkında, 22.06.2020 tarihinde TV kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, ...

Karar verilmiştir.

Av. Aytaç YÜKSEL

PFDK Başkanı