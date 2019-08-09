Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan bayram mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, küskünlüklerin ve dargınlıkların son bulduğu bayram günlerinde Trabzonspor camiasının ve taraftarın da Trabzonspor ruhuna yakışır şekilde birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştireceklerine inandığını bildirdi.

Ağaoğlu, yayımladığı mesajda, sevgi, saygı, barış ve hoşgörünün yoğun olarak yaşandığı bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'nı kutladı.

Her bayramda olduğu gibi bu bayram da dostluğu, sevgiyi, ekmeği, sofrayı, hüznü, acıları, yalnızlığı en sıcak şekilde sevdikleri ile paylaşacaklarını belirten Ağaoğlu, "Yeryüzünde insanlık ve adaletin egemen olmasını dileyeceğiz hep birlikte. İnsanı insan yapan değerler ve erdemler yoğun olarak yaşanacak ve şüphesiz ki bu bayramda sağlanacak hoşgörü ortamı bizleri birbirimize daha çok kenetleyecek." ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Küskünlüklerin ve dargınlıkların son bulduğu bayram günlerinde Trabzonspor camiası ve taraftarımızın da Trabzonspor ruhuna yakışır şekilde birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştireceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramınızı tekrar kutluyor, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum."