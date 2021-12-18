Trabzonspor kritik virajda! Peş peşe açıklamalar geldi

Zirvede en yakın rakibinin 9 puan önünde bulunan Trabzonspor , Hatayspor’u devirip avantajını korumak istiyor. Antalyaspor mağlubiyetiyle 27 maçlık yenilmezlik serisi biten Bordo-Mavililer, her şeye yeniden başlamayı hedefliyor.

Bu doğrultuda Abdullah Avcı hafta boyunca takımla motivasyon konuşmaları gerçekleştirdi, yapılan hataları tek tek anlatırken, Hatayspor mücadelesinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Başarılı hocanın yanı sıra kaptan Uğurcan Çakır ve takımın tecrübeli ismi Marek Hamsik de devreye girdi. Uğurcan, ağırlıklı olarak yerli isimlerle görüşürken, Slovak yıldız da yabancı oyuncularla konuşmalar yaptı.

‘Herkes bize inanıyor’

Her iki ismin, “Liderin gücünü ve nasıl bir takım olduğumuzu gösterelim. Taraftar, camia bize inanıyor. Ne olursa olsun havalimanında bizleri karşılıyorlar. Antalya maçının bir kaza olduğunu kanıtlamayım. Kazanıp, kaldığımız yerden devam edelim” dediği öğrenildi. Zorlu 90 dakika öncesi Bordo-Mavililer tek yürek olurken, bugün tribünler de tıklım tıklım dolacak.