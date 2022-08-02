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Spor Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman hangi kanalda? Kopenhag-Trabzonspor rövanş maçı ne zaman?
Spor

Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman hangi kanalda? Kopenhag-Trabzonspor rövanş maçı ne zaman?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'la karşılaşacak. Peki Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman hangi kanalda? Kopenhag-Trabzonspor rövanş maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-08-02 13:21:00 - 2022-08-02 13:31:36
Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman hangi kanalda? Kopenhag-Trabzonspor rövanş maçı ne zaman?

Trabzonspor, play-off turunu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman hangi kanalda?

UEFA’nın daha önce açıkladığı takvime göre Play-Off turu ilk maçı 16-17 Ağustos tarihlerinde Kopenhag'da, rövanş 23-24 Ağustos tarihlerinde Trabzon'da oynanacak. Karadeniz ekibi, Play- Off’u geçmesi halinde çok önemli bir geliri de kasasına koyacak. 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi EXXEN ve TV 8,5 kanallarında yayınlanacak.

 

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