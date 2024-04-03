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Spor Trabzonspor Konyaspor maçında sahaya taraftar girdi!
Spor

Trabzonspor Konyaspor maçında sahaya taraftar girdi!

Yeniakit Publisher
2024-04-03 23:41:00 - 2024-04-03 23:45:43
Trabzonspor Konyaspor maçında sahaya taraftar girdi!

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta istenmeyen olaylar yaşandı.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.

Ev sahibi taraftarlar, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a "maçı yavaşlattığı" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Sahaya giren taraftarı güvenlik engelledi!

Maçın 54. dakikasında Uğurcan'a hakem tarafından oyunu yavaşlattığı gerekçesi ile sarı kart gösterildi. Konyasporlu taraftarların sahaya yabancı madde atması üzerine Uğurcan taraftarlara tepki gösterdi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Maçın 58. dakikasında ise oyunun durduğu bölümde tribünlerden sahaya bir taraftar atladı. Taraftarın kayıp düştüğü sırada güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkarıldı.

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