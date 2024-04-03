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Spor Trabzonspor Konya'da hata yapmadı
Spor

Trabzonspor Konya'da hata yapmadı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 22:43:00 -
Trabzonspor Konya'da hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'u 3-1'lik skorla yendi.

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 3-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Trezeguet, 59. dakikada penaltıdan Visca ve 89. dakikada Fountas attı. Konyaspor'un tek golünü 79. dakikada N'zonzi kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 52'ye yükseltirken Konyaspor 33 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Konyaspor da deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak.
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