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Spor Trabzonspor Konferans Ligi'nde!
Spor

Trabzonspor Konferans Ligi'nde!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Macaristan’ın Ferencvaros takımını 1-0 yendi. Temsilcimiz, bu sonuçla 3. oldu ve Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek. Grubun diğer maçında ise Monaco, Kızılyıldız’ı 4-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 22:37:00 -
Trabzonspor Konferans Ligi'nde!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Macaristan’ın Ferencvaros takımını 1-0 yendi. Temsilcimiz, bu sonuçla 3. oldu ve Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek. Grubun diğer maçında ise Monaco, Kızılyıldız’ı 4-1 mağlup etti. 7. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sol bindiren Eren Elmalı’nın pasına hareketlenen Bakasetas’ın ceza alanı önünden sert vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

13. dakikada Bakasetas’ın pası sonrası topla buluşan Trezeguet’nin ceza alanı çizgisi yakınından şutunda , yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

15. dakikada yine Trezeguet’nin pasına hareketlenen Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda, top üsten auta gitti.

22. dakikada Bakasetas’ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Bartra’nın kafa vuruşunda, kaleci Dibusz’u geçen topu çizgi üzerinde savunma çıkardı.

41. dakikada Eren Elmalı’nın pasında topla buluşan Bakasetas’ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz topu kornere çeldi.

İlk yarı bordo-mavili takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

56. dakikada Larsen’in bıraktığı topta Yusuf Yazıcı’nın dönerek yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

78. dakikada Naci ile başlayan atakta yapılan ortada topa sahip olan Trezeguet’den önce araya giren Ferencvaros savunması topu uzaklaştırdı.

79. dakikada Trezeguet’nin pasıyla topla buluşan Larsen’in sert vuruşu kalecinin kucağında kaldı.

80. dakikada Tokmac’ın sert şutunu Uğurcan güçlükle kontrol etti.

85. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Kovacevic’in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. Müsabaka Temsilcimiz Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

 

 

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