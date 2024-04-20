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Spor Trabzonspor, Kayseri'de 3 puanı aldı
Spor

Trabzonspor, Kayseri'de 3 puanı aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-20 21:36:00 -
Trabzonspor, Kayseri'de 3 puanı aldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1'lik skorla yendi.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı. Maçta Bordo-mavili takımın gollerini, 24. dakikada Enis Destan ile 58. dakikada Nicolas Pepe attı. Kayserispor'un sayısını 87. dakikada Mehdi Bourabia kaydetti.

Trabzonspor'un 52. dakikada Enis Bardhi ile bulduğu bir gol, VAR incelemesi sonucunda pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesi ile değer kazanmadı.

Bu sonucun ardından Bordo-mavili takım, puanını 55 yaptı. Galibiyet hasreti süren Kayserispor 37 puanda kaldı.

Kayserispor, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mondihome Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Sönmez, Ogün Kamacı

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Hasan Ali Kaldırım, Kolovetsios (Dk. 62 Attamah), Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı (Dk. 77 Mane), Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Shukurov (Dk. 46 Ramazan Civelek), Cardoso, Morte (Dk. 46 Nazon), Bahoken (Dk. 85 Talha Sarıarslan)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier (Dk. 86 Fernandez), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas (Dk. 70 Umut Güneş), Enis Destan (Dk. 74 Umut Bozok)

Goller: Dk. 24 Enis Destan, Dk. 58 Pepe (Trabzonspor), Dk. 87 Bourabia (Mondihome Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Berat Özdemir, Dk. 18 Eren Elmalı, Dk. 56 Mendy (Trabzonspor)

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Yorumlar

asim keskin

Macin hakemi aslen trabzonlu deglmiydi? nasil oluyor trabzon spor macina veriliyor.??
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