Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı karşısında deplasmanda 2-2 berabere kalan, sahasında da 2-1 galip gelerek play-off turuna yükselen bordo-mavililer, lige de iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak bordo-mavililer, akşam üzeri İstanbul'a gidecek. Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.





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