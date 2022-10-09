Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'in 9. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da 4 isim sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek.
Süper Lig'in 9. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da 4 isim sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele 20.00'de beinSports'ta yayınlanacak.
Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.
Trabzonspor'da 4 eksik var
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.
Kasımpaşa son 5 maçın 4'ünü kazandı
Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Kasımpaşa, haftaya 12 puanla 9. sırada girdi.
Ligin geri kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer aldı.
Kasımpaşa'da Tarkan ve Koita yok
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.
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