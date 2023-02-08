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Spor Trabzonspor kapılarını depremzede çocuklara açıyor
Spor

Trabzonspor kapılarını depremzede çocuklara açıyor

Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 yıkıcı deprem nedeniyle barınma ihtiyacı olan çocukları Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesisleri'nde ağırlayacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 11:28:00 -
Trabzonspor kapılarını depremzede çocuklara açıyor

Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 depremde evleri yıkılan, aileleri zarar gören veya barınma ihtiyacı olan çocuklara kapılarını açtı. Depremzedelere yardım etmek üzere Trabzon Valiliği ve AFAD koordinasyonu ile hareket eden bordo mavili kulüp, futbol akademisi tesislerini depremzede çocukları konuk edecek şekilde düzenledi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Trabzon Valiliği ve AFAD koordinasyonu ile Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesislerimizi, deprem felaketinde aileleri zarar gören ve barınma ihtiyacı duyan 8-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarımızı ağırlamak için hazır hale getirdik. Ülkemizde büyük hüzne neden olan deprem felaketinde zarar gören çocuklarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde 8-17 yaş aralığında 30 erkek çocuğumuzu, Kadir Özcan Tesisleri'nde ise 10 kız çocuğumuzu konuk edeceğiz. Bu vesileyle hepimizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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