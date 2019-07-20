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Trabzonspor, kamp için Avusturya'ya geldi

Bordo-mavili kafile, taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:44
Trabzonspor, kamp için Avusturya'ya geldi

LINZ (AA) - Trabzonspor, yeni sezon ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya geldi.

Trabzon'dan öğle saatlerinde özel uçakla havalanan bordo-mavili kafile, 3 saatlik yolculuğun ardından Avusturya'nın Linz kentine ulaştı.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da bulunduğu kafile, Linz Havalimanı'nda Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen taraftarlar tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı.

Kafileye tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunun taraftarlar, futbolcular ile bolca fotoğraf çektirdiler.


- Yusuf Yazıcı ilgi odağı


Taraftarlar, havalimanı çıkışında Fransa'nın Lille kulübüne transferi gündemde olan Yusuf Yazıcı'ya en fazla ilgiyi gösterdi.

'Yusuf bizi bırakma, seviyoruz seni, şampiyonluk yaşamadan gitmek yok' şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundular. Yoğun ilgiyle karşılaşan Yusuf Yazıcı, taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.


- Pereira, kafileye katıldı


Bu arada takımdan ayrı olarak Linz Havalimanı'na ulaşan Joao Pereira ise otobüse son anda yetişti.

Havalimanına gelen ve hemen otobüse doğru hareketlenen Portekizli oyuncu, yetişemeyince bordo-mavili taraftarlar otobüsün önünü keserek durdurdu. Ardından Pereira takım otobüsüne binerek kamp kadrosuna dahil oldu.

Bordo-mavililer, bu akşam yapacağı antrenmanla Avusturya kampına başlayacak.


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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:44
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