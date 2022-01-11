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Spor Trabzonspor kalesini kapattı
Spor

Trabzonspor kalesini kapattı

Süper Lig'in 20. haftası itibarıyla en az gol yiyen (14) takım konumunda bulunan bordo-mavililer, bu sezon 9 maçta ise rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 14:10:00 -
Trabzonspor kalesini kapattı

Süper Lig'de 49 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, savunma performansıyla dikkati çekiyor.

Şampiyonluk yolunda en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde yer alan bordo-mavililer, kalesini adeta gole kapattı.

Trabzonspor, 20. hafta itibarıyla ligin en az gol yiyen (14) takımı konumunda bulunuyor. Karadeniz ekibi, kalesinde maç başına 0,7 gol gol gördü.

Karadeniz ekibi, bu sezon oynadığı 20 maçın 9'unda rakiplerine gol şansı tanımazken, son 4 maçta ise sadece 1 gol yedi.

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