Trabzonspor İstanbul'da gol olup yağdı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup etmeyi başardı.
İstanbulspor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında karşı karşıya geldi.
İstanbul'da oynanan müsabakayı bordo-mavili ekip 6-1 kazandı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri, Ernest Muçi (2), Batagov, Olaigbe ve Sikan (2) kaydetti.
İstanbulspor'un ise tek sayısı Krstovski'den geldi.
Öte yandan İstanbulspor'da Fahri Kerem Ay 54. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 2'de 2 yaptı ve puanını 6 yaptı. İstanbulspor ise 1 puanda kaldı.