  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker'i transfer etti
Spor

Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker'i transfer etti

Bordo-mavili kulüp, 1 yıllık anlaşma sağladığı Barker'e bu sezon için 700 bin avro ödeyecek

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:43:00 -
Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker'i transfer etti


TRABZON (AA) - Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, Baker'in 1 yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

İngiliz futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya, 2020/2021 futbol sezonu için 700 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70 bin avro ödenecektir." ifadesi yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hain Can Dündar’ın İş Bankası’nın ‘Ballı kredisi' ile aldığı villalara nihayet el konuluyor
Gündem

Hain Can Dündar’ın İş Bankası’nın ‘Ballı kredisi' ile aldığı villalara nihayet el konuluyor

Yurtdışına kaçan vatan haini Can Dündar’ın Türkiye’deki mal varlığıyla ilgili düğmeye basıldı. Firari hain 15 gün içinde Türkiye’ye gelmezse..
Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!
Gündem

Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!

Nutella’nın sosyal medyadaki ‘helal değiliz’ skandalından sonra Ordu Belediye Başkanı ve eski bakan Hilmi Güler çok ses getiren bir paylaşım..
Dikkat çeken ifadeler: Onun ağzından çıkan sözler, Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi
Gündem

Dikkat çeken ifadeler: Onun ağzından çıkan sözler, Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi

İzmir'de yakalanan FETÖ'nün sözde üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci’nin yargılandığı davada, tanıklardan Nurettin Veren, örgüt elebaşısı..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı