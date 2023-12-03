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Spor Trabzonspor ile Kayserispor karşılaşıyor
Spor

Trabzonspor ile Kayserispor karşılaşıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-03 15:21:00 -
Trabzonspor ile Kayserispor karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Biz de sizlere bu önemli maçın canlı gol anlatımı yapacağız...

Ayrıntılar geliyor...

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil Eren, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Trezeguet, Onuachu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Cardoso, Karimi, Kemen, Ramazan, Boa Morte, Thiam

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