Trabzonspor ile Kayserispor karşılaşıyor
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Biz de sizlere bu önemli maçın canlı gol anlatımı yapacağız...
Ayrıntılar geliyor...
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil Eren, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Trezeguet, Onuachu
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Cardoso, Karimi, Kemen, Ramazan, Boa Morte, Thiam