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Spor Trabzonspor ile Kayserispor 47. randevuda
Spor

Trabzonspor ile Kayserispor 47. randevuda

Geride kalan 46 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:55:47 -
Trabzonspor ile Kayserispor 47. randevuda

TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 47. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 46 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik alırken 6 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, geçen sezon sahasında 6-2'lik sonuçla almıştı.

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