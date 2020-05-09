Trabzonspor için transfer iddiası: Nampalys Mendy
Transfer girişimlerini hızlandıran Trabzonspor, Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy'e kanca attı.
Trabzonspor’un İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Udinese ile beraber Bafetimbi Gomis’in yeğeni Nampalys Mendy için yarıştığı öne sürüldü.
Gomis'den bilgi aldı
Fabio Loi’nin iddiasına göre Leicester City’nin Fransız oyuncusu için Trabzonspor’un şansı gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynama ihtimali.
Takımdan ayrılan Obi Mikel’in yerine ön libero arayan Trabzonspor’un Mendy’yi ikna etmek için Türkiye’de forma giyen Bafetimbi Gomis’i kullandığı da detay olarak yer aldı.