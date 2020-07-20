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Spor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ayrılığını KAP'a bildirdi

Bordo-mavili kulüp, Çimşir'e sözleşme fesih tazminatı ödemeyeceğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 22:08:27 -
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ayrılığını KAP'a bildirdi

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarının ayrıldığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile Teknik Direktör Sayın Hüseyin Çimşir arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Hüseyin Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."



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