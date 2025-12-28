Trabzonspor, hem Galatasaray'dan hem de Fenerbahçe'den oyuncu istiyor!
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor'dan eski öğrencisi olan Oğuz Aydın'ın transfer edilmesini istedi. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu. Trabzonspor ayrıca Galatasaraylı Ahmed Kutucu'yu da kadrosuna katmak istiyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir isim gündeme geldi.
Bordo-mavililer, Fenerbahçe'de gözden düşen Oğuz Aydın'ı kiralamak istiyor.
TEKKE'NİN ESKİ ÖĞRENCİSİ
Teknik direktör Fatih Tekke'nin, Alanyaspor'dan eski öğrencisi olan Oğuz'u kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin kiralama teklifine nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.
AHMED KUTUCU DA LİSTEDE
Bordo-mavililerin ayrıca Galatasaray'da forma şansı bulamayan Ahmed Kutucu'yu da kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Başkan Ertuğrul Doğan'ın, ilerleyen günlerde Dursun Özbek ile bir görüşme yapması bekleniyor.