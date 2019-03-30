Trabzonspor, hazırlık maçında 1461 Trabzon'u 2-1 yendi



TRABZON (AA) - Trabzonspor, TFF 3. Lig'de mücadele eden pilot takımı 1461 Trabzon ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini 13. dakikada Nwakaeme, 47. dakikada Koray Kılınç, 1461 Trabzon'un golünü ise 77. dakikada Furkan Tütüncü attı. Trabzonspor'da sakatlıkları geçen Pereira ile Abdülkadir Ömür, ilk 11'de sahada yer aldı. Bordo-mavili ekip, 1461 Trabzon karşısında sahaya Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Abdulkadir Parmak, Sosa, Yusuf, Olcay, Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme 11'iyle çıktı.

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