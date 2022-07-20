Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman? Trabzonspor kaç hazırlık maçı oynayacak, hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak?
Trabzonspor hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak? Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor yeni sezon hazılıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Slovenya'da 13 günlük kamp çalışmalarına başlayan bordo mavili ekip, Avusturya kampına başladı. Trabzonspor taraftarı ise Trabzonspor hazırlık maçlarını ne zaman oynayacağını merak ediyor. Peki Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman? Trabzonspor kaç hazırlık maçı oynayacak? Trabzonspor hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak?
2021-2022 sezonun şampiyonu Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çerçevede Avusturya'da kampa girdi. Slovenya kampının ardından 3 gün izin verilen bordo-mavili futbolcular, yarın yurt dışı ikinci etap kampı için Avusturya'nın Bad Haring bölgesindeki Royal Panaroma Otel'de toplanarak ilk çalışmasını yapacak.
Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman?
Bordo-mavililer, kampta 23 Temmuz'da Torino, 25 Temmuz'da ise Empoli'yle yapacağı 2 hazırlık maçıyla yeni sezona hazırlanacak.
Turkcell Süper Kupa Trabzonspor-Sivasspor maçı ne zaman?
Trabzonspor, 29 Temmuz'da tamamlanacak kampın ardından Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı için İstanbul'a dönecek.