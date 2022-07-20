Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman? Trabzonspor kaç hazırlık maçı oynayacak, hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak?

Trabzonspor hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak? Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor yeni sezon hazılıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Slovenya'da 13 günlük kamp çalışmalarına başlayan bordo mavili ekip, Avusturya kampına başladı. Trabzonspor taraftarı ise Trabzonspor hazırlık maçlarını ne zaman oynayacağını merak ediyor. Peki Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman? Trabzonspor kaç hazırlık maçı oynayacak? Trabzonspor hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak?