  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Hatayspor maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Hatayspor karşısına galibiyet alarak üst sıralarda tamamlama amacı güdecek. Peki, Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Yeniakit Publisher
2022-08-11 19:31:00 -
Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Hatayspor maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Hatayspor karşısına galibiyet alarak üst sıralarda tamamlama amacı güdecek. Peki, Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? 

Süper Lig 'in 2. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Peki, Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta olacak?

Trabzonspor Hatayspor maçıSüper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü sahasında gerçekleşecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in katılmadıkları bildirildi. Abdülkadir Ömür'ün ise takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi.

Bordo-mavili futbolcuların, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

 

Milyon ton geleceğin petrolü üretilebilir! Türkiye'de dev rezerv!
Milyon ton geleceğin petrolü üretilebilir! Türkiye'de dev rezerv!

Ekonomi

Milyon ton geleceğin petrolü üretilebilir! Türkiye'de dev rezerv!

Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yapıyor
Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yapıyor

Dünya

Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yapıyor

Yaz aylarında gözde görülen güneş yanığı görme kaybına yol açabilir! Güneş ışığına dikkat!
Yaz aylarında gözde görülen güneş yanığı görme kaybına yol açabilir! Güneş ışığına dikkat!

Sağlık

Yaz aylarında gözde görülen güneş yanığı görme kaybına yol açabilir! Güneş ışığına dikkat!

Prens Selman'ın dev projesi! Robotlar Şehri Neom: Özerk bir hukuk sistemi ile yönetilecek
Prens Selman'ın dev projesi! Robotlar Şehri Neom: Özerk bir hukuk sistemi ile yönetilecek

Dünya

Prens Selman'ın dev projesi! Robotlar Şehri Neom: Özerk bir hukuk sistemi ile yönetilecek

Süt çökeleği tarifi: Kalsiyum ve fosfor kaynağı olan çökelek çok faydalı! Evde sütten çökelek yapımı
Süt çökeleği tarifi: Kalsiyum ve fosfor kaynağı olan çökelek çok faydalı! Evde sütten çökelek yapımı

Kadın - Aile

Süt çökeleği tarifi: Kalsiyum ve fosfor kaynağı olan çökelek çok faydalı! Evde sütten çökelek yapımı

Almanya’da gündem peynir! Avrupa, zamlanan yağ ve peynire alarm takılmasını tartışıyor
Almanya’da gündem peynir! Avrupa, zamlanan yağ ve peynire alarm takılmasını tartışıyor

Dünya

Almanya’da gündem peynir! Avrupa, zamlanan yağ ve peynire alarm takılmasını tartışıyor

İbrahim Reisi'den gözdağı: Sınırların değişmesini kabul etmeyiz!
İbrahim Reisi'den gözdağı: Sınırların değişmesini kabul etmeyiz!

Dünya

İbrahim Reisi'den gözdağı: Sınırların değişmesini kabul etmeyiz!

Sosyal medyada gündem oldu! Balı fazla kaçıran ayı işte böyle kendinden geçti
Sosyal medyada gündem oldu! Balı fazla kaçıran ayı işte böyle kendinden geçti

Aktüel

Sosyal medyada gündem oldu! Balı fazla kaçıran ayı işte böyle kendinden geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23