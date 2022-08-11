Trabzonspor Hatayspor maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Hatayspor karşısına galibiyet alarak üst sıralarda tamamlama amacı güdecek. Peki, Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Süper Lig 'in 2. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Peki, Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta olacak?

Trabzonspor Hatayspor maçıSüper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü sahasında gerçekleşecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in katılmadıkları bildirildi. Abdülkadir Ömür'ün ise takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi.

Bordo-mavili futbolcuların, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.