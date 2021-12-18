Trabzonspor Hatayspor 11'leri! Trabzonspor Hatayspor kadrosu
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 17. Haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor’u konuk edecek. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Günün önemli karşılaşmalarından birinde
Trabzonspor Hatayspor 11'leri! Trabzonspor Hatayspor kadrosu
Trabzonspor, Süper Lig’in 17.haftasında evinde Hatayspor’u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 16.00’da başlayacak. Mücadeleye kısa bir süre kala iki takımın da 11’leri belli oldu. İşte, Trabsonspor-Hatayspor maçı 11’leri
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Cornelius
Hatayspor: Munir, Fatih, Burak, Falette, Burak Can, Sackey, Ribeiro, Adekucbe, Saint-Louis, El Kaabi, Diouf