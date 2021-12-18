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Spor Trabzonspor Hatayspor 11'leri! Trabzonspor Hatayspor kadrosu
Spor

Trabzonspor Hatayspor 11'leri! Trabzonspor Hatayspor kadrosu

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 17. Haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor’u konuk edecek. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-12-18 15:01:00 -
Trabzonspor Hatayspor 11'leri! Trabzonspor Hatayspor kadrosu

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Günün önemli karşılaşmalarından birinde

Trabzonspor Hatayspor 11'leri! Trabzonspor Hatayspor kadrosu

Trabzonspor, Süper Lig’in 17.haftasında evinde Hatayspor’u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 16.00’da başlayacak. Mücadeleye kısa bir süre kala iki takımın da 11’leri belli oldu. İşte, Trabsonspor-Hatayspor maçı 11’leri

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Cornelius

Hatayspor: Munir, Fatih, Burak, Falette, Burak Can, Sackey, Ribeiro, Adekucbe, Saint-Louis, El Kaabi, Diouf

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