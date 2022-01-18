  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor güzel haberi duyurdu
Spor

Trabzonspor güzel haberi duyurdu

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "İkinci kez çocuk sahibi olan Fode ve Jemila çiftini tebrik eder, çocuklarına sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz." denildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 17:52:00 -
Trabzonspor güzel haberi duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Fode Koita, ikinci kez baba oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Fode Koita ve Jemila Seghir çiftinin bugün bir erkek çocuklarının dünyaya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "İkinci kez çocuk sahibi olan Fode ve Jemila çiftini tebrik eder, çocuklarına sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz." ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay