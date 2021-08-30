Trabzonspor, Giresun deplasmanında kazandı

Karşılaşmanın 7. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topa kaleci Okan Kocuk'un müdahalesi yetersiz kaldı. Nwakaeme'nin dokunuşuyla top ağlara gitti: 0-1

23. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

29. dakikada Aziz Eraltay'ın soldan yaptığı ortada Zeki Yavru'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü.

36. dakikada Flavio, sağdan topu ceza sahası içerisine gönderdi. Umut Nayir'in şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Ceza sahası içinde seken topa, Zeki Yavru vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.

37. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Bakasetas'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

58. dakikada Flavio'nun pasında sağ çaprazdan Zeki Yavru'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada Serginho'nun sağdan ortasında yükselen Sankhare'nin altıpas önünden kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

70. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Siopis'in attığı şutta kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

86. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Koita'nın vuruşunda, kaleci Okan Kocuk'un müdahale ettiği top kornere gitti.

90+3. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası önünden attığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

"Bu maçı kazanıp bu arayı iyi değerlendirmek istiyorduk"

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "3 maç sonunda zihinsel rahatlama için bu maçı kazanıp bu arayı iyi değerlendirmek istiyorduk, oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Avcı, 44 yıl sonra Giresunspor'u tekrar Süper Lig'de görmenin sevindirici olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir ayda 7 müsabaka oynadıklarının altını çizen Avcı, "Bunların biri uzatmalı 4'ü Avrupa maçı ve 4-5 saat yolculuklu. Zihinsel yorgunluk ve sakatlıklarda bunun üzerine geldi. Ligde bu üç maçı kazanmak ve güçlü çıkabilmek bizim için çok önemliydi. Kazandık, kazanırken bugün hücum anlamında geçişlerde yakaladığımız pozisyonlar vardı. Duran toptan golü bulduk ve onu korumasını bildik." diye konuştu.

Avcı, golü erken bulmalarıyla GZT Giresunspor'un beklerini kullanıp kenar ortalarını çok yapmaya başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Orada 1-2 pozisyon verdik. Hem topa sahip olmak hem de skoru korumak önemliydi. Sakatlıklar var değişimler oluyor. 3 maç sonunda zihinsel rahatlama için bu maçı kazanıp bu arayı iyi değerlendirmek istiyorduk, oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün geçen haftadan sakat ve olmayan oyuncularım vardı. Abdülkadir Ömür sakatlıktan çıktı, Türk futbolu için çok önemli. Serkan ne zaman görev versem en iyisini yapmaya çalışıyor. Yusuf oyuna girip iyi şeyler yapıyor. Diğerleri de bunlara katkı sağladılar. Bugün buradan kazanmak ve araya bu şekilde girmek son derece önemliydi."

Taraftarların kendilerini her durakta yolda karşıladığını ifade eden Avcı, "Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu şekilde kazanmak bize güç veriyor, güçlü kılıyor, şehri bir araya getiriyor. Trabzonspor Türk futbolunda şampiyonluklar yaşamış ve kaybetmiş. Türk futboluna önemli oyuncular kazandırmış bir şehirdir, kulüptür. Onun için Trabzonspor yarışacaktır, Trabzonspor hep mücadele etmiştir, hep sahanın içinde mücadele etmiştir ve bu mücadelesini de yapmaya devam edecektir. Hep beraber başkan, yöneticiler, kulüpte çalışanlar, oyuncularım ve bize destek veren taraftara teşekkür ediyoruz ve armağan ediyoruz." diye konuştu.

"Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır"

Trabzonspor'un bu yıl zirve yarışı vereceğini aktaran Avcı, "Şu an itibarıyla taraftar bize inanıyor, biz oyunculara inanıyoruz. İyi ve alternatifli kadromuz var, alternatifli bir kadromuz var. Bugün eksiklere, zihinsel yorgunluklara, fiziksel yorgunluklara rağmen kazanabildik. Burası zor bir deplasman, böyle de olacak, bundan sonra görecekler. Rakamlar, istatistikler güzel. her kazandığımız hafta grubun ve şehrin enerjisi daha fazla artıyor ve daha fazla ivme kazanıyorsun, bu süreç bizim için çok olumlu işledi, bu olumlu mesajları zaten Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır, bu senede de bu yarışı verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Transfer sanki yüzde 95 bitmiş gibi"

Bir gazetecinin transfer konusundaki sorusuna "Transferde çok uyumlu çalıştık. Trabzon'a Kasım'ın 10'u itibarıyla ayak basmıştım. Hem yarışırken hem planlama yaparken hem de transferlerle uğraşıyorduk. Birçok kulüpten yüzde 90 transferimizi erken bitirdik, erken organize olduk, onun için bugün belki de onun karşılığını alıyoruz. Transfer sanki yüzde 95 bitmiş gibi, ama biliyorsunuz son günlerde fırsat transferi çıkabilir." ifadelerini kullandı.

"Milli ara iyi gelecek, inşallah toparlayacağız"

GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Milli ara iyi gelecek, inşallah toparlayacağız, taraftarımızı da üzüyoruz biliyorum ama yeni bir takım olmanın da dezavantajlarını çekiyoruz." dedi.

Keleş, lige iyi başlayamadıklarını belirterek, çok hazır olmadıklarını ve eksiklerinin olduğunu söyledi.

Ligde kaybettikleri iki maçı bu maçla telafi etmek istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini ifade eden Keleş, "Rakibimizi de göz önüne alırsak ligin ofansif olarak en iyi takımlarından bir tanesi, ama defansif olarak zaaflarını biliyorduk, istatistiklere baktığımda başa baş bir oyun gibi bize de gelebilirdi ama duran toptan yediğimiz bir gol bizi biraz oyun konsantrasyonumuzu bozdu." diye konuştu.

Bugün sahaya çıkan ilk 11'in uyum probleminin olduğunun altını çizen Keleş, "Günden güne de iyiye giden bir oyunumuz var diye düşünüyorum. Milli ara iyi gelecek, inşallah toparlayacağız, taraftarımızı da üzüyoruz biliyorum ama yeni bir takım olmanın da dezavantajlarını çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Keleş, ofansif olarak eksikliklerinin olduğunu dile getirerek, "Defansif olarak bazı şeyleri oturttuk ofansif olarak eksiğimiz bir on numara, bir kenar oyuncumuz. Pozisyonlara giriyoruz ama son vuruşlarda sıkıntı çektik, çalışmamız gerekiyor, birlikte çalışma şansı bulamadık, milli ara iyi gelecek toparlayacağız." ifadelerini kullandı.

Transferin sona ermediğini aktaran Keleş, bir on numara ve bir kenar oyuncusu transferi yapmak istediklerini kaydetti.

Keleş, bir gazetecinin sol bek oyuncusu Hüsamettin Tut'un durumuyla ilgili sorusuna, "Sözleşmeli oyuncumuz devam ediyor, iki tane kenar oyuncusu aldık, kriterler var tabi ki Erolcan Akdağ'ı kadroya alamadık, bir sürü kriterler var onlara takılıyorlar, sayılar tutması gerekiyor, genç oyuncuları kadroya almak zorunda kalıyoruz." cevabını verdi.

İyi bir kadro kurduklarını düşündüğünü aktaran Keleş, "Geçen sene de böyle bir kötü kadro başarılı olamayacak denildi ama sonunda belirli bir periyodu yakaladık, uyumu yakaladık, inansınlar bize güvensinler, doğru işler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Giresunspor'u iyi yerlere getireceğiz." şeklinde konuştu.