  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Spor

Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Süper Lig'in 7. haftasında Medical Park Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 19:28:00 -
Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Süper Lig'in 7. haftasında Medical Park Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın öğrencileri kendi sahalarından galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Maça günler kala birçok kişi karşılaşmaya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor ile Gaziantep FK Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçı Hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Gaziantep FK maçının maçının günü ve saati...

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Gaziantep FK maçı 18 Eylül Pazar günü saat 17:00'de başlayacak.

Karşılaşma Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Gaziantep FK maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

 

Böyle dizi olmaz olsun! Biri bu rezilliği durdursun...
Böyle dizi olmaz olsun! Biri bu rezilliği durdursun...

Medya

Böyle dizi olmaz olsun! Biri bu rezilliği durdursun...

Avrupalılar faturaları yakıyor! Enerji Krizi derinleşiyor
Avrupalılar faturaları yakıyor! Enerji Krizi derinleşiyor

Dünya

Avrupalılar faturaları yakıyor! Enerji Krizi derinleşiyor

Nuh Yılmaz: ASELSAN'dan büyük başarı! Yüzde 72 oranına ulaştık, savunma sanayisinde çok önemli bir adım!
Nuh Yılmaz: ASELSAN'dan büyük başarı! Yüzde 72 oranına ulaştık, savunma sanayisinde çok önemli bir adım!

Teknoloji

Nuh Yılmaz: ASELSAN'dan büyük başarı! Yüzde 72 oranına ulaştık, savunma sanayisinde çok önemli bir adım!

Büyükelçi Lee: Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik Türkiye ile savunma sanayi iş birliğini sürdüreceğiz!
Büyükelçi Lee: Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik Türkiye ile savunma sanayi iş birliğini sürdüreceğiz!

Teknoloji

Büyükelçi Lee: Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik Türkiye ile savunma sanayi iş birliğini sürdüreceğiz!

Toksin nasıl atılır? 3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti: Üzüm diyeti ile kilo verirken toksinlerden kurtul!
Toksin nasıl atılır? 3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti: Üzüm diyeti ile kilo verirken toksinlerden kurtul!

Kadın - Aile

Toksin nasıl atılır? 3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti: Üzüm diyeti ile kilo verirken toksinlerden kurtul!

Canan Karatay: Tatlı zehirlere dikkat, leptin hormonu yağ yakmanın önüne geçiyor! Leptin diyeti nedir, nasıl uygulanır?
Canan Karatay: Tatlı zehirlere dikkat, leptin hormonu yağ yakmanın önüne geçiyor! Leptin diyeti nedir, nasıl uygulanır?

Kadın - Aile

Canan Karatay: Tatlı zehirlere dikkat, leptin hormonu yağ yakmanın önüne geçiyor! Leptin diyeti nedir, nasıl uygulanır?

İslam Memiş ve Selçuk Geçer piyasa yorumları: Dolar, euro, gümüş ve altına ilişkin tüm değerlendirmeler
İslam Memiş ve Selçuk Geçer piyasa yorumları: Dolar, euro, gümüş ve altına ilişkin tüm değerlendirmeler

Ekonomi

İslam Memiş ve Selçuk Geçer piyasa yorumları: Dolar, euro, gümüş ve altına ilişkin tüm değerlendirmeler

Beslenme çantasında paketlemeye dikkat: “Alüminyum folyo, metal, streç sarmak plastik ve ağır demir geçişine neden olabilir”
Beslenme çantasında paketlemeye dikkat: “Alüminyum folyo, metal, streç sarmak plastik ve ağır demir geçişine neden olabilir”

Kadın - Aile

Beslenme çantasında paketlemeye dikkat: “Alüminyum folyo, metal, streç sarmak plastik ve ağır demir geçişine neden olabilir”

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor muhtemel 11
Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor muhtemel 11

Spor

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor muhtemel 11

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23