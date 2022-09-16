Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Süper Lig'in 7. haftasında Medical Park Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın öğrencileri kendi sahalarından galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Maça günler kala birçok kişi karşılaşmaya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor ile Gaziantep FK Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçı Hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Gaziantep FK maçının maçının günü ve saati...

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Gaziantep FK maçı 18 Eylül Pazar günü saat 17:00'de başlayacak.

Karşılaşma Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Gaziantep FK maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.