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Spor Trabzonspor, galibiyet hasretine Abdullah Avcı ile son verdi
Spor

Trabzonspor, galibiyet hasretine Abdullah Avcı ile son verdi

Son 5 maçta sadece 2 puan toplayan bordo-mavililer, Avcı yönetimindeki ilk maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 3 puan elde etti - Karadeniz ekibi, sahasında 308 gün sonra gol yemedi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:05:23 -
Trabzonspor, galibiyet hasretine Abdullah Avcı ile son verdi

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, galibiyet hasretine yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde son verdi.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 5 hafta aradan sonra kazanmayı başardı.

Ligin 3. haftasında Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından son 5 haftada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak sadece 2 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.


- En fazla gol yiyen takım, kalesini gole kapadı


Ligde ilk 8 haftada 15 golle en fazla golü kalesinde gören Trabzonspor, Erzurumspor maçında kalesini de gole kapadı.

Bu sezon ligin sadece 2. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor karşısında 0-0 berabere kalarak gol yemeyen bordo-mavililer, 6 hafta aradan sonra bir maçta kalesinde gol görmedi.


- Medical Park'ta 308 gün sonra kapadı


En son sahasında geçen sezon ligin 18. haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ederek gol yemeyen bordo-mavililer, 11 maç sonra kalesini kapadı.

Karadeniz ekibi, ligde 308 gün sonra iç sahada bir maçta rakibine gol izni vermedi.


- Sahasındaki kötü sonuçlara son


Özellikle pandemi döneminde sahasında galip gelmekte zorlanan Trabzonspor, iç saha kabusuna da son verdi.

Ligde söz konusu dönemde sahasında 8 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak sadece 1 kez kazanan Karadeniz ekibi, Avcı ile ilk maçta galip geldi.




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