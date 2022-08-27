Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın detayları

Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayını için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Trabzonspor, Süper Lig’de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ligin 4'üncü haftasında gerçekleşecek olan karşılaşma Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor Galatasaray karşılaşması gerçekleşecek. 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın biletleri satışa açıldı.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Galatasaray Maçı 28 Ağustos Pazar akşamı saat 21:45’te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı olarak izlenebilecek.

Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag karşısında aldığı skorlar sonucunda Şampiyonlar Ligi hayalini geride bırakarak gözünü yeniden Süper Lig’e çevirdi. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon İstanbul'un üç büyükleri karşısında sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. Bordo-mavililer, evinde sarı-kırmızılı takım ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi ise 3-1 mağlup etmişti. Beşiktaş ile de 1-1 berabere kaldı.

TARAFTARDAN MAÇA İLGİ

Bordo-mavili taraftarlara Galatasaray maçı için fiyatlar VIP Platinum bilet 1500 TL, VIP Gold bilet 1250 TL, VIP Silver bilet 1000 TL, Batı tribün bileti 500 TL ve Doğu tribün bileti 400 TL olarak belirlendi. Fırtına ve kale arkası tribünlerde yer alan koltukların tamamı kombine olarak satıldığı için yeniden satışa açılmadı. Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmanın biletlerine ilgi gösterirken 34 bin adet bilet yarım saat içerisinde satıldı.

TRABZONSPOR KARARI İPTAL ETTİRDİ

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 24 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda alınan Galatasaray taraftarının tribünlere alınmaması kararı, Trabzonspor'un talebi üzerine iptal edildi. Deplasman yasağının kalkmasının ardından tribünlerdeki yerini alması beklenen sarı-kırmızılı taraftarlar, misafir tribünü biletlerini 250 TL'den satın alabilecek. Galatasaray taraftarlarına ayrılan tribünlerin yüzde 5'lik alanını kapsayacak 2 bin 40 adet misafir takım bileti bugün saat 14.00'te satışa açılacak.

Ayrıca Trabzon İl Güvenlik Kurulu kararıyla son 90 gün içinde Galatasaray A.Ş. logolu Passolig kartlarını iptal edip, Trabzonspor A.Ş. logolu Passolig kart çıkaran kişilere bilet satışı yapılmayacak.



