Trabzonspor-Galatasaray maç biletleri ne kadar? Trabzonspor maçına Galatasaray taraftarı alınmayacak mı?
Süper Lig'in 4.haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Trabzonspor-Galatasaray maçının biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Trabzonspor Galatasaray maç biletleri ne kadar? Galatasaraylı taraftarlara Trabzonspor maçı bileti satılmayacak mı?
Süper Lig'in 4.haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu maçın biletlerinin satışa çıkarılıp çıkarılmadığını araştırıyor.
Trabzonspor-Galatasaray maç biletleri ne kadar? Trabzonspor maçına Galatasaray taraftarı alınmayacak mı?
28 Ağustos Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum 1500, VIP Gold 1250, VIP Silver 1000, batı tribün 500, doğu tribün için ise 400 liradan satışa çıkarıldığı bildirildi.
Fırtına ve kale arkası tribünlerindeki koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmediği kaydedildi.
Misafir tribün biletlerinin ise yarın saat 14.00'ten itibaren 250 liradan satışa sunulacağı vurgulandı.
Maça Galatasaray taraftarı alınmayacak
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak maç için deplasman takımı seyircisinin tribüne alınmayacağını açıklamıştı.
Trabzonspor'un talebi üzerine toplanan Spor İl Güvenlik Kurulu, Galatasaray taraftarlarının da karşılaşmayı takip etmek üzere tribünlere alınmasını kararlaştırdı.
Bordo-mavili kulüp, stadyumun yüzde 5'lik kısmını sarı-kırmızılı taraftarlara ayıracak.