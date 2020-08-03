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Spor

Trabzonspor, Fransa Liginin yıldızı için devreye girdi

Trabzonspor, Sporting Lizbon'un da istediği 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Jemerson için Monaco ile görüşmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 10:20:00 -
Trabzonspor, Fransa Liginin yıldızı için devreye girdi

Trabzonspor, Monaco'nun kadroda düşünmediği ve kamp kafilesine dahil etmediği 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Jemerson için devreye girdi.

Sporting Lizbon, bir süredir Jemerson için Monaco ile görüşmelerini sürdürüyordu. Monaco'nun istediği 4.8 milyon euro isteğini indirmeye çalışan Sporting Lizbon'un işi, Trabzonspor'un da devreye girmesiyle birlikte zorlaştı.

Trabzonspor'un da Monaco ile Jemerson için görüşmelere başladığı ve bu transferde kararlı olduğu vurgulandı.

Monaco, 11 milyon euro'ya aldı

Atletico Mineiro altyapısından yetişen ve Ocak 2016'da 11 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan sağ ayaklı stoper Jemerson, Monaco'nun yeni teknik direktörü Niko Kovac tarafından kamp kafilesine dahil edilmedi ve transfer listesine kondu. 27 yaşındaki Jemerson, geçen sezon 15 maça çıktı.

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