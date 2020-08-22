  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, Flavio Medeiros da Silva'yı borsaya bildirdi
Spor

Trabzonspor, Flavio Medeiros da Silva'yı borsaya bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-22 15:44:57 -
Trabzonspor, Flavio Medeiros da Silva'yı borsaya bildirdi

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Brezilya'nın EC Bahia takımında forma giyen Flavio Medeiros da Silva ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Brezilya'nın EC Bahia Kulübünün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan'dan o ülkeye mesaj: Son savaşınız olur
Dünya

Pakistan'dan o ülkeye mesaj: Son savaşınız olur

Pakistan, Hindistan'ın bölgedeki provokasyonları sonrası yeni bir tehdit mesajı yayımladı.
Ne altın, ne dolar yatırımcıların yeni gözdesi!
Ekonomi

Ne altın, ne dolar yatırımcıların yeni gözdesi!

Son zamanlarda altın ve dolar fiyatlarının artması yatırımcıların dikkatini çekmişti. Ama arka planda sessiz sedasız değer kazanan ‘gümüş’ y..
Doğal gaz bulunmasını küçümseyen Özgür Demirtaş’a Bakan Varank’tan efsane gönderme
Siyaset

Doğal gaz bulunmasını küçümseyen Özgür Demirtaş’a Bakan Varank’tan efsane gönderme

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye’deki muhalefetin içler acısı halini gözler önüne sererek doğal gaz çalışmalarını küçümsedi. Sana..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı