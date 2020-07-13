Trabzonspor fırsatı tepti
Süper Lig'de 32. hafta maçında şampiyonluk adayı Trabzonspor, Denizli deplasmanında öne geçtiği maçta yenildi.
Trabzonspor, Denizli deplasmanında ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadelenin ikinci yarısında adeta çöktü ve mutlak kazanması gereken maçtan puansız ayrıldı.
Başakşehir'in de Konya deplasmanında kaybetmesi Trabzonspor'un mağlubiyetini daha da trajik bir hale getirdi.
Bu sonuçların ardından Denizlispor 35 puana yükselirken Trabzonspor 62, Başakşehir ise 66 puanda kaldı.
Başakşehir kaybedip Trabzonspor kazansaydı, Bordo Mavililer ise liderle arasındaki puan farkını ligin bitimine 2 hafta kala 1'e düşürmüş olacaktı.
Başakşehir, gelecek hafta sahasında Kayserispor'u mağlup etmesi halinde tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan edecek.