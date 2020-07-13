  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Trabzonspor fırsatı tepti

Süper Lig'de 32. hafta maçında şampiyonluk adayı Trabzonspor, Denizli deplasmanında öne geçtiği maçta yenildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 23:37:00 -
Trabzonspor fırsatı tepti

Trabzonspor, Denizli deplasmanında ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadelenin ikinci yarısında adeta çöktü ve mutlak kazanması gereken maçtan puansız ayrıldı.

Başakşehir'in de Konya deplasmanında kaybetmesi Trabzonspor'un mağlubiyetini daha da trajik bir hale getirdi.

Bu sonuçların ardından Denizlispor 35 puana yükselirken Trabzonspor 62, Başakşehir ise 66 puanda kaldı.

Başakşehir kaybedip Trabzonspor kazansaydı, Bordo Mavililer ise liderle arasındaki puan farkını ligin bitimine 2 hafta kala 1'e düşürmüş olacaktı.

Başakşehir, gelecek hafta sahasında Kayserispor'u mağlup etmesi halinde tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı