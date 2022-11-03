Trabzonspor-Ferencvaros maçı hangi kanalda şifresiz mi CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında temsilcimiz Trabzonspor, Macaristan ekibi Ferencvaros’u konuk edecek. Peki, maç saat kaçta?

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Trabzonspor ile Ferencvaros bu akşam karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Robert Kempter ve Dominik Schaal olacak. Mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak. Ferencvaros'un 10 puanla lider olduğu grupta 6 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, 7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun önüne geçerek bir üst tura çıkmak istiyor.

Tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez mücadele eden Karadeniz ekibi, 3. kez gruplardan çıkmanın mücadelesini verecek.