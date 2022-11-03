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Spor Trabzonspor-Ferencvaros maçı hangi kanalda şifresiz mi CANLI İZLE
Spor

Trabzonspor-Ferencvaros maçı hangi kanalda şifresiz mi CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi H Grubu altıncı ve son maçında Trabzonspor sahasında Macaristan'ın Ferencvaros ekibini konuk edecek. Bu sebeple futbolseverler maçı nereden hangi kanaldan canlı olarak takip edebileceklerini merak ediyor. Peki, Trabzonspor maçı kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-11-03 14:46:00 -
Trabzonspor-Ferencvaros maçı hangi kanalda şifresiz mi CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında temsilcimiz Trabzonspor, Macaristan ekibi Ferencvaros’u konuk edecek. Peki, maç saat kaçta?

Trabzonspor-Ferencvaros maçı hangi kanalda şifresiz mi CANLI İZLE

Trabzonspor ile Ferencvaros bu akşam karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Robert Kempter ve Dominik Schaal olacak. Mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak. Ferencvaros'un 10 puanla lider olduğu grupta 6 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, 7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun önüne geçerek bir üst tura çıkmak istiyor.

Tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez mücadele eden Karadeniz ekibi, 3. kez gruplardan çıkmanın mücadelesini verecek.

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