Trabzonspor, Fenerbahçe maçına hazır





TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı taraftara açık olarak yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştı.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği antrenmana, çok sayıda taraftar da ilgi gösterdi. Meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftarlar, "Yürüyoruz, korkmuyoruz" yazılı pankart açtı. Bordo-mavili futbolcular da taraftarların yanına giderek verdikleri destekten dolayı alkışladı.

Trabzonspor, yarın oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.



