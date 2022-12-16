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Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için karar verildi!
Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için karar verildi!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına, konuk takım taraftarının alınmayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 16:44:00 - 2022-12-16 16:45:36
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için karar verildi!

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesi aylık olağan toplantısını yaptı.

Trabzon Valiliği’nde gerçekleşen toplantı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Trabzonspor Kulübü temsilcileri ve diğer yetkililerin yer aldığı toplantıda Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakası A Riski kategorisinde değerlendirildi.

24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’de başlayacak olan karşılaşmada bin 600 özel olmak üzere 2 bin 400 güvenlik personeli görev yapacak.

Ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması yönündeki karar bu maçta da uygulanacak ve sarı-lacivertli taraftarlar mücadeleye alınmayacak.

İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, ayrıca 21 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor ile Samsunspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı da değerlendirildi. B Riskli olan karşılaşmaya Samsunspor taraftarlarının alınmasına karar verildi. Fenerbahçe maçı öncesi oynanacak olan bu maçta da geniş güvenlik önlemleri alınacak.

"Geçmiş yıllarda çok can yandı"

Sağduyunun hakim olduğu bir müsabakayı geride bırakacaklarını inandığını belirten Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bazen amacını aşan yorumlar olabiliyor ama geçmiş yıllarda çok can yandığı için son yıllarda çok sağduyu ile maçlar geçirilmiştir. Benim görev yaptığım süre boyunca onlarca mücadele izledim. En ufak bir cismin atıldığı bir maça ben şahit olmadım. Çok şükür şampiyonluğu da gördük. Fenerbahçe müsabakasında da sağduyunun hakim olacağına ben inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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