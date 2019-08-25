Trabzonspor evinde kazandı! Süper Lig'de ikinci hafta maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig ikinci hafta maçında Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekip sezonun ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ikinci haftasında karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 45. dakikada Abdülkadir Ömür ve 78. dakikada Joao Pereira attı. Bu sonuçla Trabzonspor sezonun ilk galibiyetini alıp puanını 4'e yükseltti, Yeni Malatyaspor ise 3 puanda kaldı. Ligin üçüncü haftasında Trabzonspor perşembe günü UEFA Avrupa Ligi maçında AEK ile karşılaştıktan sonra deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor ise Alanyaspor'u konuk edecek.

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