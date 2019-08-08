Trabzonspor deplasmanda 'henüz bitmedi' dedi! Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaştı. Generali Arena'da oynanan maç 2-2 sona erdi. Ev sahibinin gollerini 16. dakikada Costa Nhamoinesu ve 68. dakikada Guelor Kanga atarken Trabzonspor'un sayılarını 83. dakikada Caleb Ekuban ve 88. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Turun rövanş maçı 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

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