Trabzonspor, Denzlispor deplasmanında fırsatı değerlendiremedi

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, lider Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu haftada rakibiyle puan farkını düşüremedi.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında Caleb Ekuban'la öne geçen Trabzonspor, devreye 1-0 üstün girdi. Yukatel Denizlispor, ikinci yarının ilk dakikasında Hadi Sacko ile beraberliği yakaladığı müsabakada oyuna sonradan giren Oscar Estupinan'ın golüyle 2-1 öne geçti. Müsabaka, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

66 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu haftada bu sonuçla 62 puanda kalan Trabzonspor'un rakibiyle 4 puanlık farkı değişmedi. Yukatel Denizlispor ise ligde 5 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 35'e çıkararak kümede kalma umutlarını artırdı.





- 16 maçlık seri bitti





Süper Lig'de son mağlubiyetini 15. haftada Trabzon'da yine Denizlispor karşısında 2-1'lik skorla yaşayan bordo-mavili ekibin, 16 maçlık namağlup serisi Denizli'de sona erdi.

Trabzonspor, söz konusu periyotta 10 galibiyet ve 6 beraberlik almıştı.

Yukatel Denizlispor karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamayan bordo-mavili ekip, bu sezon galip duruma geçmesine rağmen 3 puanla ayrılamadığı 12 karşılaşmada 27 puan kaybetti.







- Ekuban'ın 5. golü





Takımının ilk golüne imza atan Ekuban, bu sezon 5. golüne ulaştı.

Bu sezon müsabakaların ilk 15 dakikalık bölümünde 14. golünü kaydeden bordo-mavili ekip, bu zaman aralığında en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.





- Sosa cezalı





Yukatel Denizlispor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Jose Sosa, gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.