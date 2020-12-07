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Spor Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'i belli oldu
Spor

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesi takımların 11'leri belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-07 19:12:00 -
Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'i belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

19.30'da başlayacak

7 Kasım Pazartesi günü Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak.

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Abdullah Avcı için önemli maç

Ligde yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarından 1-0'lık galibiyetlerle ayrılarak bu sezon ilk kez 2 maç art arda kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, galibiyet serisini 3 maça çıkararak üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyor.

Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor maçında da kalesini gole kapatarak galip gelmesi halinde ligde 96 hafta sonra gol yemeden 3 hafta üst üste maç kazanmış olacak.

Trabzonspor'da kart cezalısı Pereira ile sakatlıkları bulun Hüseyin Türkmen, Nwakaeme ve Djaniny Semedo forma giyemeyecek.

Pereira yerine savunmanın sağında genç oyuncu Serkan Asan'ın görev yapması bekleniyor.

Konuk takımda Uğur Çiftçi, Marcelo Goiano, Yasin Öztekin, Eren Şahin ve Jorge Felix sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

İlk 11'ler

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe.

SİVASSPOR: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fajr, Ninga, Gradel, Yatabare.

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