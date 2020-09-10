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Spor Trabzonspor, Da Costa'nın sözleşmesini feshetti
Spor

Trabzonspor, Da Costa'nın sözleşmesini feshetti

Yeniakit Publisher
2020-09-10 00:48:49 -
Trabzonspor, Da Costa'nın sözleşmesini feshetti

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, stoper oyuncusu Manuel Da Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

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