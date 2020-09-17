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Spor Trabzonspor, Chelsea'den Lewis Baker ile anlaştı
Spor

Trabzonspor, Chelsea'den Lewis Baker ile anlaştı

Orta sahaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Chelsea'nin genç oyuncusu Lewis Baker ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:40:00 -
Trabzonspor, Chelsea'den Lewis Baker ile anlaştı

Konyaspor karşısındaki mağlubiyetin ardından şampiyonluğu kıl payıyla kaçıran Trabzonspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibi, Chelsea’nin İngiliz sporcusu Lewis Renard Baker’ı kadrosuna kattı. DHA’nın haberine göre, Baker’ın satın alma opsiyonlu kiralık olarak geldiği öğrenildi.

Chelsea, Baker’ı her sezon kiralık olarak gönderiyor. Geçen sezon Bundesliga’da kiralık olarak top koşturan Baker, bir önceki sezonda ise Leeds United’da ve ondan önce de Middlesbrough’a ter dökmüştü.

Baker, şimdiye dek en iyi performansını ise Hollanda’da gösterdi. Vitesse formasıyla 73 maça çıkan Baker, 20 gol ve 11 asist ile oynadı.

Baker’ın bugün Trabzon’a gelmesi bekleniyor. İngiliz orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak ve ilk antrenmanına çıkacak.

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