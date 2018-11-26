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Trabzonspor borsada yatırımcısını sevindirirken, Fenerbahçe üzdü

Trabzonspor, dünkü Fenerbahçe galibiyetinin ardından haftaya yükselişle başladı ve günü yatırımcısına yüzde 6,61 kazandırarak tamamladı

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:51
Trabzonspor borsada yatırımcısını sevindirirken, Fenerbahçe üzdü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor yatırımcısını sevindirirken, Fenerbahçe ise üzdü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin günü yüzde 1,03 yükselişle tamamladığı haftanın ilk işlem gününde Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ'nin Fenerbahçe galibiyetiyle hisselerinin yüzde 6,5'in üzerinde değer kazanması dikkati çekti.

Trabzonspor, dünkü Fenerbahçe galibiyetinin ardından haftaya yükselişle başladı ve günü yatırımcısına yüzde 6,61 kazandırarak tamamladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri ise kulübün Trabzonspor'a mağlubiyetinin ardından yüzde 2,05 değer kaybetti.

Bugün Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 1,86 artarken, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri ise yüzde 0,83 azalış kaydetti.



Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:51
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