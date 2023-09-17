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Spor Trabzonspor - Beşiktaş Canlı Anlatım
Spor

Trabzonspor - Beşiktaş Canlı Anlatım

Yeniakit Publisher
2023-09-17 20:04:00 - 2023-09-17 20:19:43
Trabzonspor - Beşiktaş Canlı Anlatım

Süper Lig'in 5.haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlaycak

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14' Gedson, Rebic'in pasında ceza sahasının solunda topla buluştu. Gedson'un dar açıdan yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

12' Beşiktaşlı oyuncular maçın bu bölümünde Trabzonspor yarı alanında oyun kurmaya çalışıyor.

8' Sağ kanattan hareketlenen Rahica içeri ortalamak istedi. Eren'e çarpan top kornere gitti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

7' Ceza sahasının sağında topla buluşan Cenk'in vuruşunda top savunmadan döndü.

3' Her iki takım da maça sakin başladı.

1' İlk düdük geldi ve Trabzon'da dev maç başladı.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR

Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan, Benkovic, Eren, Bakasetas, Mendy, Visca, Abdülkadir, Bardhi, Onuachu

BEŞİKTAŞ

Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Hadziahmetovic, Salih, Rashica, Fernandes, Rebic, Cenk

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