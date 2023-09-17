Trabzonspor - Beşiktaş Canlı Anlatım
Süper Lig'in 5.haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlaycak
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ
14' Gedson, Rebic'in pasında ceza sahasının solunda topla buluştu. Gedson'un dar açıdan yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
12' Beşiktaşlı oyuncular maçın bu bölümünde Trabzonspor yarı alanında oyun kurmaya çalışıyor.
8' Sağ kanattan hareketlenen Rahica içeri ortalamak istedi. Eren'e çarpan top kornere gitti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
7' Ceza sahasının sağında topla buluşan Cenk'in vuruşunda top savunmadan döndü.
3' Her iki takım da maça sakin başladı.
1' İlk düdük geldi ve Trabzon'da dev maç başladı.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR
Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan, Benkovic, Eren, Bakasetas, Mendy, Visca, Abdülkadir, Bardhi, Onuachu
BEŞİKTAŞ
Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Hadziahmetovic, Salih, Rashica, Fernandes, Rebic, Cenk