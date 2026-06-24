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Spor Trabzonspor Basketbol’dan yılın bombası: Tillman bordo-mavili formayı giydi
Spor

Trabzonspor Basketbol’dan yılın bombası: Tillman bordo-mavili formayı giydi

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Trabzonspor Basketbol’dan yılın bombası: Tillman bordo-mavili formayı giydi

Trabzonspor Basketbol Takımı, NBA patentli dünyaca ünlü ABD'li pivot Xavier Tillman’ı kadrosuna katarak tarihi bir transfere imza attı. Son olarak Charlotte Hornets forması giyen ve kariyerinde Boston Celtics ile 2024 yılında NBA şampiyonluğu yaşayan 27 yaşındaki dev pota altı oyuncusuyla anlaşma sağlandığını duyuran bordo-mavili kulüp, yeni sezon öncesi rakiplerine adeta gözdağı verdi.

Trabzonspor Basketbol, 27 yaşındaki ABD'li pivot Xavier Tillman'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Trabzonspor Basketbol Takımı, NBA takımlarından Charlotte Hornets forması giyen ABD'li pivot Xavier Tillman'ı transfer etti.

Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Tillman ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Takımımız, Amerikalı pivot Xavier Tillman'ı kadrosuna kattı. Xavier'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde, Boston Celtics'le 2024 NBA şampiyonluğu yaşayan Tillman, Sacramento Kings ve Memphis Grizzlies gibi takımlarda da mücadele etti.

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