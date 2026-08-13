“25 yıllık AK Parti yürüyüşü, Türkiye’nin yükseliş hikayesidir”

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. İbrahim Yurdunuseven, AK Parti’nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, AK Parti’nin çeyrek asırlık siyasi yürüyüşünün Türkiye’nin kalkınma, demokrasi ve bağımsızlık yolculuğuyla birlikte şekillendiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı liderliğinde, milletimizin desteğiyle nice zorlukları aşarak bugün Türkiye’yi bölgesinde güçlü, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna taşıdık” dedi.

AK Parti’nin 14 Ağustos 2001 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulduğunu hatırlatan Yurdunuseven, 25 yıllık süreçte Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda büyük bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.

Yurdunuseven, AK Parti’nin kuruluşundan itibaren temel anlayışının millete hizmet, eser üretmek ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak olduğunu belirterek, “Çeyrek asır önce milletimizin teveccühü ve güveniyle başlayan bu yürüyüş, bugün Türkiye Yüzyılı hedefleriyle yoluna devam ediyor. Bu süreçte Türkiye’nin yalnızca fiziki görünümü değil, dünyadaki konumu ve özgüveni de değişmiştir.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye kendi gücüne güvenen bir ülke haline geldi”

Türkiye’nin son 25 yılda savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılımların, ülkenin bağımsızlığı ve güçlü geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yurdunuseven, yerli ve millî savunma teknolojilerinin Türkiye’nin küresel konumunu güçlendirdiğini söyledi.

İHA ve SİHA’lardan savaş gemilerine, hava savunma sistemlerinden millî muharip uçak çalışmalarına kadar birçok alanda önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Yurdunuseven, Türkiye’nin artık kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geliştirdiği teknolojilerle dünyada dikkat çeken bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Yurdunuseven, “Bugün Türkiye, kendi kararlarını verebilen, kendi teknolojisini geliştiren, kendi savunma sanayisini inşa eden ve bölgesel gelişmelerde ağırlığı hissedilen güçlü bir ülkedir.” dedi.

“Büyük dönüşüm, büyük eserlerle gerçekleşti”

AK Parti iktidarları döneminde ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, sanayiden tarıma kadar Türkiye’nin her alanında büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini ifade eden Yurdunuseven, bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, hızlı tren projeleri ve modern şehircilik yatırımlarıyla Türkiye’nin ulaşım altyapısının güçlendirildiğini söyledi.

Sağlık alanında şehir hastaneleri ve modern sağlık tesisleriyle önemli bir dönüşüm gerçekleştirildiğini belirten Yurdunuseven, eğitim altyapısının genişletilmesi, üniversitelerin yaygınlaştırılması, enerji yatırımlarının artırılması ve sanayi altyapısının güçlendirilmesiyle Türkiye’nin üretim kapasitesinin de önemli ölçüde geliştirildiğini kaydetti.

Yurdunuseven, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında yükselen hastaneler, yollar, köprüler, üniversiteler, sanayi tesisleri ve enerji yatırımları 25 yıllık eser ve hizmet siyasetinin somut göstergeleridir.” ifadelerini kullandı.

“Zorluklar karşısında millet iradesi her zaman yol gösterici oldu”

Türkiye’nin bu büyük dönüşümü gerçekleştirirken çeşitli siyasi ve ekonomik zorluklarla da karşı karşıya kaldığını belirten Yurdunuseven, demokrasi ve milli iradeyi hedef alan girişimlere rağmen milletin her defasında istikrar ve demokrasi yönünde irade ortaya koyduğunu söyledi.

Gezi olayları, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Türkiye’nin istikrarını hedef alan diğer süreçlerin, ülkenin önündeki büyük dönüşümün ne kadar zorlu bir zeminde gerçekleştirildiğini gösterdiğini ifade eden Yurdunuseven, “Milletimiz her kritik dönemeçte sağduyusuyla, ferasetiyle ve demokrasiye olan bağlılığıyla Türkiye’nin istikametini belirlemiştir. 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu irade de bunun en güçlü örneklerinden biri olmuştur.” dedi.

“Afyonkarahisar, Türkiye’nin kalkınma hamlesinden güçlü şekilde yararlandı”

Afyonkarahisar’ın da AK Parti iktidarları döneminde önemli yatırımlarla buluştuğunu belirten Yurdunuseven, kentte ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, sanayi, gençlik ve spor alanlarında gerçekleştirilen yatırımlara dikkat çekti.

Afyonkarahisar’ın ulaşım ağının güçlendirildiğini, sağlık altyapısının geliştirildiğini, eğitim ve üniversite yatırımlarının artırıldığını, organize sanayi bölgeleri ve üretim altyapısının desteklendiğini ifade eden Yurdunuseven, şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan çok sayıda projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Yurdunuseven, “Afyonkarahisar’ımız da Türkiye’nin büyüme ve kalkınma hamlesinden güçlü şekilde payını almıştır. Şehrimizin her alanda daha ileriye taşınması, hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve Afyonkarahisar’ın Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü bir merkez haline gelmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye yüzyılı, 25 yıllık birikimin üzerine inşa edilecek”

AK Parti’nin 25 yıllık siyasi hayatının yalnızca bir parti tarihi olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin dönüşüm ve yükseliş sürecinin önemli bir parçası olduğunu belirten Yurdunuseven, önümüzdeki dönemin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda şekilleneceğini söyledi.

Yurdunuseven açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“25 yıl önce milletimizin güveniyle başlayan bu yürüyüş, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla devam ediyor. Geride bıraktığımız çeyrek asırda çok büyük eserler kazandırdık, çok önemli mesafeler aldık. Elbette önümüzde aşmamız gereken yeni hedefler, ülkemizi daha ileriye taşımamız gereken yeni ufuklar var. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin desteği ve duasıyla Türkiye’yi daha güçlü, daha müreffeh ve dünyada daha etkin bir ülke haline getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti’mizin 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; bu davaya emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza ve milletimize şükranlarımı sunuyorum.”