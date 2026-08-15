Sular altında kalacak ülke, çareyi tarihin en garip planında buldu! 90 bin dolara pasaport satarak hayatta kalacaklar
Küresel ısınma nedeniyle sular altında kalma tehlikesiyle yüzleşen Pasifik'teki minik ada ülkesi Nauru, halkını yüksek bölgelere taşımak için şoke eden bir "altın pasaport" programı başlattı. Yüzölçümü sadece 21 kilometrekare olan ada yönetimi, gerekli 60 milyon dolarlık fonu toplamak amacıyla 90 bin dolar karşılığında vatandaşlık satmaya başladı. Singapur ve Hong Kong dahil 85'ten fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan bu tartışmalı program, güvenlik önlemleri sıkı tutularak dünya genelinden talep topluyor.