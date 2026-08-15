Sular altında kalacak ülke, çareyi tarihin en garip planında buldu! 90 bin dolara pasaport satarak hayatta kalacaklar

Yetkililer, iklim krizine karşı gereken bu devi fonu toplamak için "altın pasaport" adıyla yeni bir yatırım karşılığı vatandaşlık programı başlattı. Sınırlı süreli kampanya kapsamında vatandaşlık bedeli 90 bin dolar olarak belirlendi. Programın standart ücreti ise 115 bin dolar seviyesinde. Yakın zamanda adını resmî olarak Naoero Cumhuriyeti şeklinde değiştiren ada devleti, bugüne kadar 120'den fazla kişiye vatandaşlık verdi. Yeni pasaport sahipleri Singapur ve Hong Kong gibi önemli merkezler dahil 85'ten fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı kazanıyor. Afrika ülkelerinden başvuru patlaması yaşanan sistemde, Nauru'da mülkiyet hakları kısıtlı olduğu için yatırımcılara toprak satın alma hakkı verilmiyor.